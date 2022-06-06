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В Израиле заявили о задержании подозреваемых в терроре на Западном берегу 

В Израиле заявили о задержании подозреваемых в терроре на Западном берегу 

Израильские военные задержали 13 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан, информирует армейская пресс-служба. 
"Ночью подразделения Армии обороны Израиля, ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) и пограничной полиции задержали 13 разыскиваемых лиц на территории Иудеи и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан]", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что израильские силовики действовали в ряде деревень, а также городе Хеврон на Западном берегу "для задержания подозреваемых в террористической деятельности", передает ТАСС.

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