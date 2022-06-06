Синоптик рассказал, когда в Москве начнется жара

6 июн. 8:34

Прохладную погоду по утрам и до 21-23 градусов тепла днем синоптики прогнозируют в столице в начале недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что в четверг температура воздуха повысится до 27-28 градусов тепла, пройдут небольшие дожди.

"В понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды: утром прохладно (около 15 градусов тепла), а днем - 21-23 градуса. <...> В среду уже прогнозируется 23-25 градусов, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье - до 27-28 градусов", - рассказал он.

Далее Вильфанд отметил, что температурный фон в столице в конце недели будет соответствовать показателям середины июля, однако с четверга прогнозируются дожди.