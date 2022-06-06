Поправки в Конституцию Казахстана поддержали на 77%

6 июн. 9:00

Прошедший в Казахстане референдум можно считать состоявшимся, сообщил глава Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

По его словам, общее число граждан в Казахстане, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642. Число граждан, принявших участие - 7 986 293, или 68,06%.

"Таким образом, референдум можно считать состоявшимся. По предварительным данным комиссии, за поправки в конституцию проголосовали 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. А это 6 163 863 человека. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17-ти регионов. Таким образом, требование конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, соблюдено", - приводит слова Абдирова Sputnik Казахстан.

Уточняется, что число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66% от принявших участие в голосовании или 1 490 475 человек.

.Итоги республиканского референдума будут установлены на заседании ЦРК.

Напомним, что накануне в республике прошел референдум по поправкам в Конституцию, в соответствии с которыми сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.