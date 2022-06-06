ГД РФ рассмотрит проект о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе

6 июн. 7:55

Госдума России на этой неделе рассмотрит законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который стал инструментом политической борьбы против российской стороны, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, некоторые решения организации прямо противоречили Конституции РФ, "нашим ценностям, традициям". "Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе", - говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.