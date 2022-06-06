В Москве будет облачно с прояснениями

6 июн. 7:48

Согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и до +23°C.

"Днем в столице ожидается 21…23°C тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до +19°C", - говорится в прогнозе.

Погодное ведомство уточняется, что ожидается северо-западный ветер, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит порядка 750 мм ртутного столба.

В Московской области столбики термометров будут подниматься от 18 до 23°C тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки +7°C.