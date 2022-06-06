Захарова: ЕС сам выстраивает железный занавес и не понимает истинных целей США

6 июн. 6:55

Евросоюз выстраивает железный занавес, не являясь ни большинством, ни лидером в мире, и не имя своего мнения без США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С нашей стороны не будет опущен железный занавес. Это ЕС окружает железным занавесом. Вы ошибаетесь, полагая, что стоите в центре мира, вы не представляете большинства, не являетесь лидером и не имеете морального права учить других", - сказала она, отметив, что разделение Европы и России - в интересах США.

"В Европе не существует мнения без США, и отделение Европы от России началось давно под давлением США, когда не давали строить газопроводы", - напомнила дипломат в эфире итальянского канала La7.