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КБР получит 1,6 млрд  рублей на развитие электросетей

КБР получит 1,6 млрд  рублей на развитие электросетей

Группа "Россети" до конца года намерена направить порядка 1,6 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков

"Создание развитой и надежной энергетической инфраструктуры – одно из главных условий для развития промышленности, туризма, сельского хозяйства, транспортных и дорожных систем. От этого зависит и инвестиционная привлекательность республики, и дальнейший рост качества жизни людей", - сказал региональный лидер по итогам встречи с гендиректором компании Андреем Рюминым.

Уточняется, что при подготовке к летнему сезону в регионе был заблаговременно проведен ремонт подстанций, которые обеспечивают энергией санаторно-курортные учреждения Приэльбрусья и Нальчика, передает ТАСС.

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