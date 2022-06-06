КБР получит 1,6 млрд  рублей на развитие электросетей

6 июн. 6:25

Группа "Россети" до конца года намерена направить порядка 1,6 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков

"Создание развитой и надежной энергетической инфраструктуры – одно из главных условий для развития промышленности, туризма, сельского хозяйства, транспортных и дорожных систем. От этого зависит и инвестиционная привлекательность республики, и дальнейший рост качества жизни людей", - сказал региональный лидер по итогам встречи с гендиректором компании Андреем Рюминым.

Уточняется, что при подготовке к летнему сезону в регионе был заблаговременно проведен ремонт подстанций, которые обеспечивают энергией санаторно-курортные учреждения Приэльбрусья и Нальчика, передает ТАСС.