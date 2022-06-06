Армению потрясло землетрясение

6 июн. 6:05

Землетрясение произошло в Гегаркуникской области Армении, сообщает МЧС республики, уточняя, что сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла,

"5-го июня в 22:25 региональная служба сейсмической защиты зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.6. в 2 км к востоку от села Шоржа", - приводит данные экствернного ведомства Sputnik Армения.

Сообщается, что очаг залегал на глубине 10 км. "Землетрясение ощущалось в городе Гаваре силой в 2-3 балла и селе Шоржа силой в 3 балла", - добавили в МЧС Армения.