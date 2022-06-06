В Ростове появится Сквер разведчиков

6 июн. 5:15

В Ростове-на-Дону на улице Зорге создадут Сквер разведчиков, - рассказал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко. Территория освободилась после того, как на ней были снесены незаконно установленные гаражи.

"Площадку расчистили. Выполнены работы по планировке. Кроны деревьев обрезали. На части территории за счет внебюджетных источников уложили тротуарную плитку, установили уличные фонари и лавочки", - пояснил градоначальник.

Концепция будущего сквера еще не определена. После того, как чиновники сделают это, будет выполнен проект нового сквера, - добавил Логвиненко.