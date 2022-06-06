В Кисловодске построят современный культурный центр

6 июн. 3:13

Правительство Российской Федерации выделило более 2,3 млрд рублей на строительство многофункционального культурного центра в Кисловодске, - сообщает сайте кабмина.

Объект возведут на месте старого кинотеатра "Россия". Работы начнутся уже в текущем 2022 году.

"Распоряжение о направлении на эти цели более 2,3 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается на сайте кабмина, передает ТАСС.

Площадь нового здания составит почти 32 тыс кв м, а откроется оно в 2025 году.

В здании будет концертный зал на 1,2 тыс мест, выставочный комплекс, библиотека с читальным залом, трехзальный кинотеатр, а также зал хореографии и конференц-зал.