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В Кисловодске построят современный культурный центр

В Кисловодске построят современный культурный центр

Правительство Российской Федерации выделило более 2,3 млрд рублей на строительство многофункционального культурного центра в Кисловодске, - сообщает сайте кабмина. 

Объект возведут на месте старого кинотеатра "Россия". Работы начнутся уже в текущем 2022 году. 

"Распоряжение о направлении на эти цели более 2,3 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается на сайте кабмина, передает ТАСС. 

Площадь нового здания составит почти 32 тыс кв м, а откроется оно в 2025 году. 

В здании будет концертный зал на 1,2 тыс мест, выставочный комплекс, библиотека с читальным залом, трехзальный кинотеатр, а также зал хореографии и конференц-зал. 

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