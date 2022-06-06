Россия зафиксировала активизацию боевиков в Идлибе и Алеппо

6 июн. 1:12

Вслед за заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении спецоперации в северных районах Сирии выросла активность боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо – об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев.

"На фоне заявлений турецкого руководства о начале новой военной операции на севере Сирийской Арабской Республики, в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация деятельности незаконных вооруженных формирований, направленная на обострение обстановки", - рассказал он в ходе брифинга.

Он уточнил, что террористические группировки в Идлибе и Алеппо принялись накапливать резервы и усиливать подготовку. За сутки в этих провинциях было зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков.

"В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе Кафер-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий", - приводит его слова ТАСС.