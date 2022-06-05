В Дагестанских Огнях построят три завода на 800 млн рублей

5 июн. 21:59

Как сообщил сегодня начотдела экономики администрации Дагестанских Огней Сулейман Галимов, на территории опережающего социально-экономического развития в городе будут построены три завода – по производству гофрированных труб, строительных блоков и тротуарной плитки.

Общая сумма инвестиций составит 800 млн рублей. На заводах получат рабочие места около 250 человек, пишет ТАСС.

"ООО "Союз-инвест" планирует создать производство строительных стеновых блоков с общим объемом инвестиций 40 млн рублей, планируется создание 10 рабочих мест. ООО "Трубопласт" планирует построить завод по производству гофрированных труб общей стоимостью 662,36 млн и созданием 126 рабочих мест. ООО "Щелковый путь" планирует создать производство тротуарной плитки, в рамках которого будет создано 100 рабочих мест. Стоимость проекта - 166 млн рублей", - уточнил Сулейман Галимов.

Заявка на строительство завода гофрировальных труб уже получила положительное заключение от правительства Дагестана, под производство будет выделен участок в 15 га. Две другие заявки согласуются.