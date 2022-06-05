Минэкономики Швейцарии: санкции против России бесполезны

5 июн. 21:44

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил сегодня в интервью газете Blick, что санкции Запада против России не приносят никакой пользы, поскольку не заставляют Москву свернуть военную спецоперацию на Украине.

"Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? Если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута", - приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что простой отказ Европы от российских товаров оказывает слишком мало влияния на Россию. "Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же", - пояснил Пармелен.

Глава Минэкономики Швейцарии, отметив, что дефицита продовольствия в его стране не будет, предупредил, что продуктовый кризис способен дестабилизировать Ближний Восток и Африку, вызвав новые волны миграции в Европу.