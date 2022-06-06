Обзор СМИ Кавказа 30 мая - 5 июня

В День празднования принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии избранный президент Алан Гаглоев встретился с депутатами парламента I созыва, обсудив с ним, в частности, предстоящий референдум о вхождении РЮО в состав РФ. Основная часть первого депутатского корпуса высказалась за то, что итоги референдума 1992 года не утратили юридическую силу, так как не имеют срока давности, сообщает газета "Южная Осетия". Президент подчеркнул, что вхождение в состав России — вековое стремление предков. Но в одностороннем порядке решать этот вопрос невозможно, согласно Договору между РФ и РЮО о союзничестве и интеграции. Гаглоев предложил составить специальную комиссию и провести консультации непосредственно с исполнительной властью России, чтобы узнать четкое мнение союзника по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ, и только по результатам двусторонних переговоров делать дальнейшие шаги.

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Дагестанские животноводы завоевали 26 наград: 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых на Всероссийской выставке племенных овец и коз, проходившей в Волгограде. По количеству медалей делегация республики заняла первое место, сообщает государственная вещательная компания "Дагестан". Республика занимает первое место в стране по поголовью овец и количеству племенных хозяйств. На выставке ее представило 15 животноводческих хозяйств из Хунзахского, Гунибского, Рутульского, Гумбетовского, Ахтынского и Тляратинского районов. Они привезли в Волгоград овец шести пород: Дагестанской горной, Тушинской, Лезгинской, Андийской, Эдильбаевской и породы Артлухский меринос. Почетное первое место заняла агрофирма Чох - племенное хозяйство специализируется на развитии дагестанской горной породы овец.

Хозяйства Карачаево-Черкесии завоевали на выставке семь медалей. От КЧР было представлено племенное поголовье карачаевской и советской мясошерстной породы овец трех хозяйств - ООО ПР "Икар", ООО ПЗ "Махар" и СПК ПЗ "Заря". Выставочные животные завоевали три - золотые, три - серебряные и одну – бронзовую награду. Также грамотой было отмечено национальное подворье республики, представившее национальную одежду, декор и быт народов КЧР, информирует газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра". Всего на выставку приезжали представители 70 племенных хозяйств из 20 регионов РФ.

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В Ингушетии в канун 30-летия республики открыли новую дорогу от сельского поселения Даттых до автомобильной трассы "Кавказ" — Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми". Как отмечает газета "Сердало", новая дорожная артерия необходима для развития этих территорий региона. Она обеспечит связь Даттыха с другими районами республики, позволит через дорожную магистраль решать вопросы социально-экономического развития. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил: "Путь до села был настоящим испытанием для машин и людей. Систематически в результате оползней она перекрывалась осыпавшимся грунтом с камнями, разрушались тянущиеся вдоль дороги жизненно важные коммуникации — линии электропередач и газопровод. Теперь все это в прошлом".

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"Ростелеком" построил оптическую инфраструктуру для еще двух населенных пунктов Северной Осетии — села Зильги Правобережного района и селения Раздольное Моздокского района. Технические специалисты компании в рамках собственного инвестиционного проекта проложили около 30 км оптического кабеля по технологии GPON и охватили в общей сложности более тысячи домохозяйств. В настоящее время уже установлено необходимое коммутационное оборудование и обеспечена техническая возможность для подключения жителей сел к интернету, сообщает газета "Северная Осетия". "Зильги и Раздольное —очередные села, которые мы охватили оптической инфраструктурой. Только за последние два года наши специалисты проложили около 200 км оптического кабеля в сельские поселения Северной Осетии, всего же оптикой “Ростелекома” охвачено около 50-ти населенных пунктов уровня ниже райцентров. Новые возможности, безусловно, на порядок поднимут качество жизни жителей сельских поселений", — отметил заместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО "Ростелеком" Марат Дзахов.

С появлением оптической сети сельчане смогут пользоваться интернетом на скорости до 300 Мбит/с, а также подключать современные сервисы, такие как "Умное видеонаблюдение", цифровая телефония, "Умный дом" и другие. Тарифы на пакетные предложения включают безлимитный трафики доступ к мультимедийной платформе Wink, которая содержит более 400 телеканалов, свыше 60 тыс. отечественных и зарубежных фильмов и сериалов, а также другой образовательный и развлекательный контент. "Возможности новых технологий намного расширяют выбор услуг, которыми теперь при желании может воспользоваться любой житель села. “Ростелеком” позаботился о тех людях, которые не могут жить в городе, но хотят пользоваться услугами интернет-провайдеров в полном объеме. Один из привлекательных моментов, конечно,—это подключение наряду с интернетом нескольких услуг. Теперь у наших жителей те же возможности, что и в городе", — поделился впечатлениями глава администрации Раздольненского сельского поселения Эдуард Маргиев.

Сегодня в Северной Осетии оптической инфраструктурой "Ростелекома" охвачено более 155 тыс. домохозяйств, а число пользователей интернета превышает 90 тыс. Подробную информацию о сервисах, тарифах и условиях подключения можно получить на официальном сайте компании, в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома" или по телефону 8 800 1000 800.

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Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Пограничное управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю с просьбой принять меры для увеличения пропускной способности погранперехода "Адлер" в высокий туристический сезон, сообщает агентство "Абхазия-информ" со ссылкой на "Интерфакс-Туризм". Пропускная способность этого контрольно-пропускного пункта составляет 1,5 тыс. транспортных средств и 28 тыс. физических лиц в сутки. В низкий сезон переход российского участка границы занимает у организованных туристических групп в среднем 40 минут. Но в наступающем сезоне, согласно прогнозам МИД Абхазии, число автомобилей достигнет 10 тысяч в день, а туристов – 55 тысяч.

Отмечается, что экскурсионные программы туроператоров в Абхазию традиционно популярны у туристов, посещающих курорты Краснодарского края, и с учетом текущей политико-экономической ситуации спрос на экскурсионные туры в республику будет только расти. Из-за роста турпотока в Абхазию неизбежны очереди из автомобилей и граждан, а время прохождения погранконтроля может составить около трех часов в одну сторону. Если речь идет об экскурсиях в Абхазию для отдыхающих на курортах Краснодарского края, то общее время ожидания на въезде и выезде может растянуться на шесть часов. "Из-за простоя автобусов с организованными туристскими группами на пункте пропуска через государственную границу МАПП "Адлер" зачастую, нарушаются графики движения туристических групп, что негативно сказывается на впечатлении туристов об отдыхе, это также препятствует нормальному финансово-экономическому планированию деятельности туроператорами и иными организациями, вовлеченными в перевозку туристов (экскурсантов), ведет к удорожанию экскурсионных программ", — говорится в письме организации. Как пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, в Абхазии в этом сезоне рассчитывают на значительный прирост российского турпотока. В 2021 году там побывало более 1,5 млн экскурсантов и туристов, что стало рекордным показателем с 1993 года. Сегодня местные курорты фиксируют заметный прирост числа бронирований, многие популярные отели на высокие даты уже загружены на 100%. Соответственно вопрос упрощения режима пересечения российско-абхазской границы на пункте «Адлер» становится крайне важным. Тюрина добавила, что у многих туроператоров Абхазия занимает сейчас третье место по объему бронирований после Турции и России. "Туроператоры говорят об увеличении продаж на летний сезон на треть по сравнению с прошлым годом, несмотря на заметное повышение цен. Глубина бронирования – до сентября. Росту интереса туристов способствует и то, что добраться в Абхазию можно через Сочи, где открыт аэропорт", — отметила представитель РСТ.