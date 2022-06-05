Экзитпол: поправки в Конституцию Казахстана поддержали 79,4% проголосовавших

5 июн. 21:29

В Казахстане началась публикация результатов экзитполов, проводившихся с участниками референдума о поправках в Конституцию республики. Первые же данные показывают, что большинство проголосовавших поддержало конституционную реформу.

Первый экзитпол опубликовал телеканал KTK. Согласно его данным, 79,4% опрошенных заявили, что проголосовали за поправки в Конституцию.

Другие экзитполы показывают меньшие цифры. Так, по данным опроса Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, "за" проголосовали 76,7% пришедших на выборы.

Опрос института "Общественное мнение" по заказу телерадиокорпорации "31 канал" сообщает о 74,8% поддержавших поправки участников референдума.

Напомним, что итоговая явка на референдуме составила 68,44%. Если данные экзитполов будут подтверждены подсчетом голосом, это будет означать, что более 50% всех имеющих право голоса граждан Казахстана поддержали реформу Конституции.

Поправки в Конституцию Казахстана отменяют суперпрезидентскую форму правления в республике, увеличивают полномочия парламента и делают правительство подотчетным парламентариям. Полномочия президента существенно сокращаются, ему запрещается участвовать в политических партиях, а его родственникам – занимать руководящие должности в госструктурах и квазигосударственных организациях.