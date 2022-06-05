Москва разрешила Еревану покупать российское зерно

5 июн. 21:14

Минэкономики Армении сообщило о получении разрешения на импорт зерна из России. Для армянских импортеров будет сделано исключение из общего запрета на вывоз зерновых культур из РФ.

"Вопрос ограничения экспорта зерновых культур из России в страны-члены ЕАЭС обсуждался на площадке Союза. В результате вопрос был решен и для Армении ограничение снято", - приводит сообщение ведомства Спутник-Армения.

В связи с этим, подчеркнули в экономическом ведомстве, в Армении не ожидается дефицит зерна и продуктов из зерна в ближайшее время. При этом импорт задерживают слишком длинные очереди на пропускном пункте "Верхний Ларс".

Кроме того, обратили внимание в Минэкономики Армении, в республике будут проблемы с товарами, ранее импортировавшимися из Украины.