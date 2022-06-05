Китай отправил троих тайконавтов строить космическую станцию

Китай отправил троих тайконавтов в шестимесячную миссию для завершения работ на своей орбитальной космической станции, сообщило в воскресенье Китайское пилотируемое космическое агентство. Экипаж Shenzhou-14 проведет полгода на станции Тяньгун, запущенной в апреле 2021 года, и будут готовить присоединение еще двух модулей "Вэньтян" и "Мэнтян".

Как отмечает Аль-Джазира, запуск ракеты Long March-2F с космическим кораблем Shenzhou-14 показывали в прямом эфире по государственному телевидению. Запуск был осуществлен из Центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая.

Космическая станция, которая будет завершена к концу года, станет важной вехой в трехдесятилетней пилотируемой космической программе Китая, утвержденной в 1992 году. Тайконавты - 43-летний командир Чень Дун, его ровесница Лю Ян и 46-летний Цай Цзючжэ - вернутся на Землю в декабре. Завершение конструкции, вес которой составляет около пятой части от Международной космической станции (МКС), стало источником гордости для китайцев. "Миссия Shenzhou-14 - ключевое сражение на этапе строительства китайской космической станции", - сказал Чэнь на пресс-конференции в Цзюцюане. - Задача будет сложная, будет больше проблем и вызовов. Но появление новых модулей обеспечит большую стабильность, более мощные функции и более полное оснащение".

43-летняя Лю - первая китаянка, которая отправилась в Космос на борту Shenzhou-9 в 2012 году. 46-летний Цай совершает свой первый космический полет. Они установят оборудование внутри и снаружи космической станции и проведут ряд научных исследований.

Китая запустил своего первого тайконавта на орбиту в 2003 году, что сделало его третьей страной, сделавшей это самостоятельно после бывшего СССР и США. В прошлом году Китай высадил роботы-марсоходы на Луну, а один - на Марс. Космическая программа Китая осуществляется военным крылом Коммунистической партии, Народно-освободительной армией, что настораживает США.

К Чену, Лю и Цаю в конце их миссии в течение трех-пяти дней присоединится экипаж Shenzhou-15 - на борту впервые окажется шесть человек. Cрок службы космической станции рассчитан более чем на 10 лет.