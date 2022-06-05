Министр культуры России высказала соболезнования родным и близким Темура Чхеидзе

5 июн. 20:59

Глава Минкультуры России Ольга Любимова написала сегодня в своем telegram-канале слова соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого режиссера Темура Чхеидзе. "Прискорбной новостью для мира театра стал уход из жизни народного артиста Российской Федерации, лауреата Ленинской премии Темура Нодаровича Чхеидзе", - сказала она.

Любимова охарактеризовала Чхеидзе как человека многогранного таланта и неиссякаемой энергии. "Он внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства в нашей стране. Творческий потенциал и трудолюбие позволили Темуру Нодаровичу поставить множество ярких работ, ставших заметным явлением в культурной жизни России", - подчеркнула министр культуры России.

В особую заслугу Темуру Чхеидзе она поставила развитие Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. "Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - заключила Ольга Любимова.