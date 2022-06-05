Армянская "партия войны" решила возобновить митинги в понедельник

5 июн. 20:44

Парламентская фракция националистического блока "Армения" распространила сегодня в соцсетях сообщение о новом митинге против премьер-министра Никола Пашиняна, который состоится завтра, 6 июня, в 19:00 на площади Франции.

Сегодня националисты из "партии войны" также собирались на площади Франции, однако проводили не митинг, а "обсуждение" на тему "За какую Армению мы боремся". По словам вице-спикера парламента, дашнака Ишхана Сагателяна, воскресенье было потрачено на планирование летних месяцев протестов.

Ранее он обещал, что националисты начнут "работать" с международными делегациями, прибывающими в Армению.