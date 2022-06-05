На Кубани до конца года отремонтируют шесть больниц

5 июн. 20:29

До конца 2022 года на Кубани проведут капитальный ремонт больниц и поликлиник в шести муниципалитетах края – работы уже начали в Кореновском, Абинском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Динском и Ленинградском районах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участковые больницы и поликлиники приведут в порядок в рамках национального проекта "Здравоохранение", помимо этого, в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева начали строительство девяти новых поликлиник в восьми муниципалитетах, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, в прошедшем 2021 году в Краснодарском крае капитально отремонтировали 10 объектов здравоохранения, приобрели более 2,5 тыс единиц оборудования и закупили свыше 460 автомобилей.