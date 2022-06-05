РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Кубани до конца года отремонтируют шесть больниц

На Кубани до конца года отремонтируют шесть больниц

До конца 2022 года на Кубани проведут капитальный ремонт больниц и поликлиник в шести муниципалитетах края – работы уже начали в Кореновском, Абинском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Динском и Ленинградском районах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. 

Участковые больницы и поликлиники приведут в порядок в рамках национального проекта "Здравоохранение", помимо этого, в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева начали строительство девяти новых поликлиник в восьми муниципалитетах, - передает "АиФ-Юг". 

Напомним, в прошедшем 2021 году в Краснодарском крае капитально отремонтировали 10 объектов здравоохранения, приобрели более 2,5 тыс единиц оборудования и закупили свыше 460 автомобилей.

1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version