Air Moldova договорилась с турецким кредитором

5 июн. 20:15

Авиакомпания Air Moldova сообщила сегодня вечером об урегулировании разногласий с турецким кредитором компании, благодаря чему задержанные в Анталье самолеты смогут вылететь в течение суток.

"Сегодня начиная с 20:30 полеты в Анталью и обратно будут возобновлены", - сказано в сообщении Air Moldova, распространенном в соцсетях.

В авиакомпании добавили, что первый из задержанных за долги самолетов, Airbus A321 вернет в Кишинев туристов уже сегодня, а второй, Airbus A319, вылетит в столицу Молдовы завтра.