Азербайджанские баскетболисты одолели ирландцев на пути к Кубку Европы

5 июн. 19:57

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 в составе Орхана Айдына, Амиля Гамзаева, Джордана Лукаса и Эндара Поладханлы обыграла сегодня сборную Ирландии на отборочных соревнованиях Кубка Европы.

Встреча прошла в Лимасоле (Кипр). Как пишет Azerisport, сборная Азербайджана сначала выиграла у команды Люксембурга со счетом 15:13, а затем победила ирландцев со счетом 20:16.

Благодаря этой победе сборная Азербайджана попала в финал Кубка Европы по баскетболу 3х3.

Известно, что их соперниками на Кубке Европы 9-11 сентября в Граце станут сборные Австрии, Бельгии, Израиля, Латвии, Литвы, Нидерландов, Сербии и Словении.