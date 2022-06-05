Азербайджан начнет производить серную кислоту

5 июн. 19:28

Как сообщил сегодня старший технолог ООО Azersulfat Рашад Намазов, в Сумайытском химическом промышленном парке в ближайшее время будет введен в эксплуатацию завод по производству серной кислоты.

"Он будет в основном производить серную кислоту. Мощности производства составят 60 т в сутки и порядка 20 тыс т в год", - приводит слова Намазова Тренд.

По планам компании половина серной кислоты будет использоваться на внутреннем рынке, а вторая половина отправляться на экспорт. На первых порах сырье для производства будет импортироваться.

"После завершения работ по модернизации на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева это предприятие будет поставлять сырье (нефтяной кокс) для производства серной кислоты", - добавил старший технолог ООО Azersulfat.