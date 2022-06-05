Судьбу Конституции Казахстана определили 68,44% избирателей

5 июн. 19:13

Центральная комиссия референдума по поправкам в Конституцию Казахстана огласила итоговую явку избирателей. По ее данным, в референдуме к моменту закрытия избирательных участков явка составила 68,44%.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения и столицы комиссиями, по состоянию на 22:00 5 июня бюллетени получили 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки", - рассказал секретарь ЦКР Казахстана Мухтар Ерман.

Таким образом, референдум признан состоявшимся, поскольку в нем приняло участие свыше 50% избирателей. Предварительные итоги голосования будут обнародованы завтра.