Страны ЕС не пускают Сергея Лаврова в Сербию

5 июн. 18:58

Сербское издание "Данас", ссылаясь на свои источники и утечки документов, сообщило о затруднительности для главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Белград 6-7 июня. Дело в том, что сразу три соседних с Сербией страны – Болгария, Северная Македония и Черногория – закрыли свое воздушное пространство для рейса МИД России.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич ранее сообщила, что логистикой прибытия Лаврова в Белград занимается лично президент Александр Вучич. "Невероятно, но ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистика полета министра иностранных дел другой страны", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этой неделе сообщила о плановом визите Сергея Лаврова в Сербию 6-7 июня.

При этом полностью небо над Сербией пока не заблокировано – Сергей Лавров может прилететь в Белград через Румынию.