Кавказские кофевары борются за звание чемпиона в Махачкале

5 июн. 18:43

Сегодня на центральной площади Махачкалы проходит Северо-Кавказский чемпионат бариста (кофеваров), организация которого приурочена к Махачкалинскому фестивалю кофе.

Официально турнир был открыт накануне в присутствии главы Минтуризма Дагестана Эммина Мерданова, главы Минпрома Дагестана Низама Халилова, главы Минстроя Дагестана Артура Сулейманова и мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

В чемпионате участвует более 30 бариста из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, а также из Москвы и Ростова.

Как пишет РИА Дагестан, мэрия Махачкалы приняла решение о ежегодном проведении Махачкалинского фестиваля кофе.