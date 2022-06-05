Аэропорты Турции приняли с начала года 57 млн пассажиров

5 июн. 18:27

Как сообщил сегодня глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу, турецкие аэропорты с начала года приняли свыше 57 млн пассажиров. Только в мае пассажиропоток турецких воздушных гаваней увеличился на 186,8% – до 15,865 млн человек.

Также он отметил, что внутренние авиарейсы в мае выросли на 91% - до 73 764 рейсов, а на международных авиалиниях – на 136,1%, до 59 571 рейсов, пишет Анатолийское агентство новостей.

В то же время, в этом мае турецкие авиационный трафик составил лишь 95%, а пассажиропоток – 93% от статистики 2019 года.

Воздушные грузоперевозки в мае, в свою очередь, превысили показатели 2019 года, составив 338,107 тыс т.