Граждане Казахстана определили будущее Конституции

5 июн. 18:11

В Казахстане в 18:00 по московскому времени закрылись последние участки для голосования по поправкам в Конституцию. Большая часть Казахстана завершила референдум еще час назад, а в 18:00 он подошел к концу в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

По последним данным, явка на конституционном референдуме составила 67,65%.

Таким образом, референдум является состоявшимся, поскольку по законодательства Казахстана для этого требуется участие не менее 50% избирателей.

Поправки в Конституцию Казахстана отменяют суперпрезидентскую форму правления в республике, увеличивают полномочия парламента и делают правительство подотчетным парламентариям. Полномочия президента существенно сокращаются, ему запрещается участвовать в политических партиях, а его родственникам – занимать руководящие должности в госструктурах и квазигосударственных организациях.