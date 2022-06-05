В Азербайджане начался "Спорт для всех"

5 июн. 17:59

Проект Минспорта Азербайджана "Спорт для всех" стартовал сегодня с мероприятия "Гимнастика для всех" в Парке Центра Гейдара, рассказала замглавы ведомства Мариана Василева.

"Мероприятия в рамках проекта "Спорт для всех" будут проходить еженедельно. Министерство молодежи и спорта привлекло к проекту ряд Федераций. Каждую неделю месяца будут проведены занятия по различным дисциплинам. Так, в первую неделю месяца организовано мероприятие "Гимнастика для всех", во вторую пройдет "Бег для всех", в третью - "Здоровый образ жизни", на четвертую неделю запланирован "Велопробег"", - приводит ее слова Тренд.

Василева уточнила, что мероприятия проекта "Спорт для всех" будут проводиться, пока позволит погода, при этом Минспорта хотело бы, чтобы он проходил в течение всего года. Она пригласила принять участие всех любителей спорта независимо от возраста.

"Даже для тех, кто не был увлечен спортом, наши мероприятия станут прекрасным началом на этом пути. Пусть бакинцы и гости города знают, что каждую неделю они с семьей, друзьями, знакомыми могут приятно провести время за занятиями спортом. Представляемые на занятиях упражнения – простые, они больше направлены на то, чтобы люди ощутили сопричастность к спорту и получили удовольствие от занятий, что положит основу постоянным тренировкам", - поведала Мариана Василева.

Участники "Спорт для всех" будут получать сертификаты, в будущем – получать в награду поощрительные призы в разных категориях наподобие "Самый взрослый участник" или "Постоянный участник".