Северная Осетия увеличит траты на детей-сирот

5 июн. 17:44

Депутаты парламента Северной Осетии поддержали сегодня региональный законопроект об увеличении выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Законопроект предполагает выплату усыновителям 30% детского прожиточного минимума (в данный момент он составляет 11281 рубль в месяц), или 3384 рублей, пишет 15-й регион.

Руководитель парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова уточнила, что выплаты начнутся с нового финансового года.

Рост выплат на содержание детей-сирот потребует от бюджета Северной Осетии 3,8 млн рублей в год.