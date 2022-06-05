Иран назвал острова Абу Муса, Большой Томбов и Малый Томбов своей вечной территорией

5 июн. 17:29

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде написал сегодня в соцсетях, что три пограничных острова в Персидском заливе – Абу Муса, Большой Томбов и Малый Томбов – являются вечной иранской территорией.

"Даже дюйм территории нашей родины равен всему Ирану. Эти три острова – вечная территория гордого Ирана в самом сердце вечного Персидского залива", - подчеркнул Саид Хатибзаде.

Дипломат также поблагодарил иранских пограничников, которые охраняют эти три острова как неотделимую часть Ирана, пишет IRNA.