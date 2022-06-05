Эрдоган: Запад согласен с требованием Турции о реформе СБ ООН

5 июн. 17:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития, заявил сегодня, что система международной безопасности, рассчитанная исключительно на обеспечение процветания стран Запада, к настоящему моменту начала разрушаться.

"Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

В этих условиях, сообщил он, западные страны постепенно выражают согласие с предложением Турции о реформе Совета Безопасности ООН, чей состав не отвечает запросам современности.

"Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти стран. Теперь они сами начали об этом говорить. Они говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим", - приводит его слова ТАСС.

Также президент Турции предупредил Запад, что турецкие условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО не изменятся, и этим странам не бывать в Альянсе, пока они не сделают то, что требует от них Анкара.

"Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим свою позицию по расширению НАТО", - указал он.

Ранее президент Турции заявил, что в Европе растет паника в связи с наплывом украинских беженцев, и выразил надежду, что кризис на Украине завершится в кратчайшие сроки.