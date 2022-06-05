США разрешили двум европейским компаниям покупать нефть в Венесуэле

5 июн. 16:58

По данным Reuters, Госдепартамент США выдал разрешение итальянской Eni и испанской Repsol на покупку нефти в Венесуэле для нужд Европы, сделав таким образом исключение для них из экстерриториального запрета на импорт венесуэльской нефти.

Уточняется, что Eni и Repsol будут покупать нефть у Венесуэлы не за деньги, а за погашение ее долгов и вычеты из задержек по дивидендам. Первые танкеры с венесуэльским "черным золотом" прибудут в Европу уже в следующем месяце.

При этом в агентстве обратили внимание, что итальянская и испанская компании смогут купить на таких условиях сравнительно небольшой объем нефти в Венесуэле, поэтому влияние на мировой рынок их сделок будет незначительным.

Давая разрешение, США поставили европейцам строгое условие: нефть из Венесуэлы должна поступать только в Европу, а не перепродаваться на других рынках. Причиной такого решения стало введение частичного эмбарго на российскую нефть в ЕС.