Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона с юбилеем Елизаветы II

5 июн. 16:42

Премьер-министр Британии Борис Джонсон получил сегодня поздравления от премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю 70-летия со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II.

Пашинян обратил внимание Джонсона на то, что в этом году отмечается не только платиновый королевский юбилей Елизаветы II, но и 30-летие дипломатических отношений Армении и Британии. Эти отношения он назвал "основанными на демократических ценностях, практических интересах и взаимном уважении".

Как пишет Спутник-Армения, армянский премьер выразил надежду, что в последующие годы Ереван и Лондон обогатят армяно-британское сотрудничество новыми проектами.