Эрдоган: в Европе началась украинская паника

5 июн. 16:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил сегодня на съезде правящей Партии справедливости и развития. Его речь была посвящена проблемам европейской и мировой безопасности.

Эрдоган подчеркнул, что в Европе к настоящему моменту уже началась паника из-за нового миграционного кризиса, вызванного военной спецоперацией России на Украине: европейским странам приходится принимать слишком много украинских беженцев.

"В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода", - приводит его слова ТАСС.