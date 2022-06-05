Руководство "Анжи" рассказало, сколько денег задолжал клуб

5 июн. 15:58

Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал о задолженностях клуба.

"Наши основные задолженности перед ФИФА и УЕФА, плюс перед РФС - 12 млн 700 тыс рублей. Этим долгам уже три года. За это время очень много писем приходило в РФС, что мы не реагируем на долги. РФС много раз за нас отдувался", - поведал гендиректор махачкалинцев.

Он подчеркнул, что стало тяжелее, когда заявка была ужесточена. "Взнос в ФНЛ-2 1 млн 800 тыс. РФС нелегко, они каждый год нам помогали. Но сейчас они решительно настроены очищать неблагоприятные клубы", - цитирует Агарагимова Чемпионат.com.

Он также сообщил, что в ближайшие два года никто не сможет использовать бренд клуба. "Когда у клуба отзывают лицензию, он лишается профессионального статуса. Это сопровождается баном на два года. Так что в ближайшие два года никто не будет использовать бренд Анжи". В течение этого срока клуб тоже можно возродить при желании, очиститься от долгов", - рассказал гендиректор "Анжи".

Напомним, накануне махачкалинский "Анжи" потерял статус профессионального футбольного клуба. "В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп-Первенства России ФНЛ II", - сообщили в пресс-службе махачкалинской команды.

Клуб, не имеющий лицензии, автоматически теряет профессиональный статус, указали в "Анжи".