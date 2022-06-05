Российские парламентарии оценили легитимность референдума в Казахстане

5 июн. 16:10

Первый заместитель председателя конституционного комитат Совета Федерации Владимир Полетаев и депутат Госдумы Сергей Кабышев, прибывшей в Казахстан с наблюдательной миссией, заявили, что сегодняшний референдум о поправках в Конституцию проходит без нарушений прав избирателей.

"На текущий момент идет голосование, нарушений нет. Люди идут голосовать с настроением, всё проходит спокойно", - приводит РИА Новости слова Полетаева, также отметившего высокую информированность граждан о референдуме.

"Мы посетили более 10 избирательных участков, разговаривали с людьми, которые уже проголосовали. Все идут (на референдум) добровольно", - рассказал сенатор, добавив, что у людей с ограничениями по здоровью есть все условия для голосования.

Депутат Госдумы, в свою очередь, обратил внимание на высокую явку. "Нарушений никаких не зафиксировано, все идет нормально", - сказал Кабышев.

На 15:00 по московскому времени явка на референдуме составила 65,04%. Предварительные итоги голосования будут озвучены завтра.