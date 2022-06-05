Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью Чхеидзе

5 июн. 15:54

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России и Грузии Темура Чхеидзе.

Он подчеркнул, что спектакли грузинского режиссера Темура Чхеидзе стали частью сокровищницы мирового театра, которые полюбили многие поколения.

"Спектакли, пронизанные глубоким гуманизмом, созданные уникальным почерком господина Темура Чхеидзе, полюбили поколения зрителей и стали важной частью сокровищницы мирового театра", - говорится в соболезновании премьера.

Гарибашвили также отметил, что Чхеидзе останется выдающейся фигурой в истории грузинской культуры

Напомним, Темур Чхеидзе ушел из жизни 5 июня. Ему было 78 лет.