В Минздраве призвали россиян делать прививку от COVID-19 раз в полгода

5 июн. 15:12

Ревакцинироваться от коронавируса COVID-19 по-прежнему нужно раз в шесть месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", - цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что ревакцинироваться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 531 млн, из них более 6,2 млн человек скончались. В России выявлены 18 351 851 случаев заражения