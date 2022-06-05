Путин встретится с новым президентом Туркменистана

5 июн. 14:57

На следующей неделе в Москве состоится встреча президентов России и Туркменистана Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В Россию с официальным визитом впервые приедет новый президент Туркменистана. <...> С республикой у России – масштабное сотрудничество, которое обе страны намерены развивать и дальше", - рассказали в эфире телеканала.

Помимо этого, у главы государства запланирована серия рабочих встреч.

Путин также собирается вручить звезды Героя труда, передает РИА Новости.