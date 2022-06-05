Россия стала поставлять в Европу меньше газа

5 июн. 14:48

За последние 24 часа поставки российского газа по основным трубопроводным маршрутам в Европу снизились почти на 9%. Об этом свидетельствуют данные WindEurope и транспортных операторов.

В частности, с утра субботы, 4 июня, поставки газа по "Северному потоку" уменьшились до 6,4 млн куб метров в час (снижение почти на 9%). В пятницу транзит составлял почти 7,1 млн куб метров в час (около 170 млн куб метров в сутки), свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.

Сегодня также может упасть транзит газа через Украину, следует из данных "Оператора ГТС Украины". В частности, заявка на транзит российского газа через ГИС "Суджа" на 5 июня снизилась с 41,9 млн куб метров до 40,4 млн куб метров (снижение на 3,6%).

Одним из факторов сокращения спроса на газ является рост производства энергии из возобновляемых источников. Так, выработка ветрогенерации в Европе к концу текущей недели увеличилась два раза - с 5,6% до 12,2%.

В настоящее время страны Европы продолжают закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 4 июня, их средний уровень заполненности составляет 48,4% (рост за день на 0,4 п.п.). Общий объем газа составляет примерно 51,4 млрд куб метров.

При этом темпы закачки остались на прежнем уровне, несмотря на отказ ряда европейских компаний платить за российский газ в рублях и последовавшее за этим прекращение поставок, передает РИА Новости.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными".