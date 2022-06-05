Переведенные на осетинский язык мультфильмы покажут во Владикавказе летом под открытым небом

5 июн. 14:19

Российские мультфильмы, озвученные на осетинском языке, будут до конца лета показывать бесплатно во Владикавказе, рассказал представитель общественной организации "Ирон Федераци", руководитель проекта "Родная анимация" Тамерлан Цгоев.

"Вечерние показы осетиноязычных мультфильмов начнут демонстировать в зоне отдыха под открытым небом Владикавказского городского молодежного центра им. Хетагурова. Показы будут проходить по пятницам и субботам при хорошей погоде до конца лета", - цитирует его ТАСС.

Цгоев добавил, что, кроме переведенных ранее на родной язык мультфильмов, в ближайшее время стартует показ еще трех - "Три богатыря и принцесса Египта", "Лео и Тиг", "Конь Юлий и большие скачки".

Напомним, с февраля 2022 года проводятся бесплатные показы мультфильмов в кинотеатрах и домах культуры в районах республики.

