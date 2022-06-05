Жителей Ставрополья предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре

5 июн. 13:59

С 5 по 7 июня в Ставропольском крае ожидаются дождь с грозой и град. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, 5 и 6 июня воздух на Ставрополье прогреется до плюс 35 градусов, ночная температура составит плюс 19 градусов. При этом ожидается шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду, дождь и гроза. Осадки продолжатся и 7 июня.

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подчеркнули, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера.

В ведомстве призвали жителей края быть осторожными на улице, обращая внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, передает "Победа26".