В Турции задержан самолет Moldova Air с пассажирами на борту

5 июн. 13:49

В аэропорту турецкой Антальи задержан молдавский пассажирский самолет. Об этом в своих социальных сетях сообщает авиакомпания Air Moldova.

По данным СМИ, воздушное судно молдавских перевозчиков было задержано из-за долгов перед турецкими компаниями. Из-за инцидента пассажиры провели в аэропорту от 9 до 14 часов.

В Air Moldova подтвердили, что "ограничения на эксплуатацию и взлет самолетов в аэропорту Анталии вызваны тем, что турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним". При этом в авиакомпании отметили, что погасили задолженность, передает РИА Новости.

"Согласно данным бухгалтерского учета, принятым после приватизации ГП "CA Moldova" CA, после проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены", - говорится в пресс-релизе.

В Air Moldova указали на то, что на данный момент у них фактически нет никаких долгов перед турецким провайдером.

Согласно данным онлайн-табло вылетов и прилетов в Международном аэропорту Кишинева, пять рейсов Air Moldova из Антальи были отменены и один задержан.