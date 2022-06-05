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Детский спортивный фестиваль проведут в День России в Ставрополе

Детский спортивный фестиваль проведут в День России в Ставрополе

Фестиваль "Спортивная Россия" пройдет в День России в Ставрополе, его организаторы - городской спорткомитет, мультиспортивная команда "Ставрополис" и краевая федерация триатлона.

В парке Победы пройдут соревнования по детскому дуатлону, они включают велозаезд и забег.

Планируются также детский забег на 500 м, дистанции на 2, 5 и 10 км для более подготовленных юных спортсменов.

Каждому финишировавшему вручат памятную медаль, победители и призеры получат подарки от партнеров мероприятия, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Напомним, День России традиционно отмечается 12 июня.

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