Велосипедисты соберутся на ежемесячный пробег в Тбилиси

5 июн. 13:17

Ежемесячный велопробег CCN community ride состоится в Тбилиси 18 июня, такое сообщение распространили организаторы.

Присоединиться к нему смогут и опытные велосипедисты, и новички.

Во время заезда участники получат советы по культуре езды на велосипедах, например, как максимально безопасно передвигаться на проезжей части, как группам велосипедистов не препятствовать движению автотранспорта и многое другое.

Место сбора - памятник велосипеда в центре Тбилиси, пробег стартует в полдень, передает "Sputnik Грузия".

