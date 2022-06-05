Велосипедисты соберутся на ежемесячный пробег в Тбилиси

Ежемесячный велопробег CCN community ride состоится в Тбилиси 18 июня, такое сообщение распространили организаторы.
Присоединиться к нему смогут и опытные велосипедисты, и новички.
Во время заезда участники получат советы по культуре езды на велосипедах, например, как максимально безопасно передвигаться на проезжей части, как группам велосипедистов не препятствовать движению автотранспорта и многое другое.
Место сбора - памятник велосипеда в центре Тбилиси, пробег стартует в полдень, передает "Sputnik Грузия".