Ушел из жизни народный артист России и Грузии Темур Чхеидзе

5 июн. 12:58

В воскресенье, 5 июня, в возрасте 78 лет умер народный артист России и Грузии Темур Чхеидзе. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков", - приводит сообщение телекомпании РИА Новости.

Темур Чхеидзе родился в Тбилиси 18 ноября 1943 года. В 1991 году начал работать в БДТ имени Товстоногова в 1991 году. Тогда он занимал должность режиссера-постановщика. В 2004 он стал главным режиссером театра, а в 2007 - художественным руководителем.

Чхеидзе - обладатель Ордена Почета "за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность".