Илия II поздравил королеву Елизавету II с 70-летием правления

5 июн. 12:53

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с платиновым юбилеем правления.

"Я всегда с большим уважением вспоминаю встречу с Вами и содержательный разговор. Прошу Всевышнего о вашем долголетии и о дальнейших успехах Вашей королевской семьи", - сказано в поздравлении.

Илия II отметил, что Елизавета II является самым выдающимся монархом из ныне правящих, а ее правление - целая эпоха, передает "Sputnik Грузия".

Он также пожелал королеве долгих лет жизни и дальнейших успехов всей королевской семье.

Напомним, Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров. Празднование по случаю 70-летия правления Елизаветы II начались 2 июня и продлятся до 6 июня.