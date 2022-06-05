В Ереване несколько полицейских пострадали от действий самой полиции

5 июн. 12:44

Во время пятничной акции протеста в Ереване несколько сотрудников полиции пострадали от применения спецсредств самими же силовиками. Соответствующую информацию подтвердили в ведомстве.

"Специальные средства были применены в установленном законом порядке на максимально безопасном от граждан расстоянии", - пояснили в полиции.

Всего на акциях протеста против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедших в Ереване 3 июня, пострадали 47 сотрудников правоохранительных органов. Двое из них получили травмы при применении спецсредств самой полицией, а остальные - в результате столкновений с демонстрантами.

Стычка оппозиционеров с полицией произошла у правительственной резиденции вечером 3 июня. Полиция применила светошумовые гранаты.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.