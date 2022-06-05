"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

5 июн. 11:52

Российская компания "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном Украиной объеме. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

"Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,1 млн куб м на 5 июня", - цитирует его РИА Новости.

Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, добавил Куприянов.

Напомним, с 11 мая Украина остановила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка". В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа".